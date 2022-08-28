Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2022

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Бельгии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 284 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 191
3. Шарль Леклер («Феррари») – 186
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 171
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 170
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 146
7. Ландо Норрис («Макларен») – 76
8. Эстебан Окон («Альпин») – 64
9. Фернандо Алонсо («Альпин») – 51
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 46
11. Кевин Магнуссен («Хаас») – 22
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 20
13. Даниэль Риккардо («Макларен») – 19
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 18
15. Мик Шумахер («Хаас») – 12
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 11
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 5
18. Алекс Албон («Уильямс») – 4
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 4
20. Николас Латифи («Уильямс») – 0
21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 475 очков
2. «Феррари» – 357
3. «Мерседес» – 316
4. «Альпин» – 115
5. «Макларен» – 95
6. «Альфа Ромео» – 51
7. «Хаас» – 34
8. «Альфа Таури» – 29
9. «Астон Мартин» – 24
10. «Уильямс» – 4
Гран-при Бельгии-2022. Ферстаппен выиграл гонку с 14-го места, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й
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