Пиастри показал розовый шлем для Гран-при Лас-Вегаса

Пиастри презентовал особый дизайн шлема для этапа в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена » поделился фотографиями шлема, в котором проведет уик-энд в Лас-Вегасе.

Дизайн отсылает к ливрее радиоуправляемой машины в масштабе 1:10, с которой Оскар Пиастри выиграл национальный чемпионат Австралии по радиоуправляемым гонкам в 2010 году.

Фото: соцсети Оскара Пиастри

