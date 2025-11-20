Пиастри показал розовый шлем для Гран-при Лас-Вегаса
Пиастри презентовал особый дизайн шлема для этапа в Лас-Вегасе.
Пилот «Макларена» поделился фотографиями шлема, в котором проведет уик-энд в Лас-Вегасе.
Дизайн отсылает к ливрее радиоуправляемой машины в масштабе 1:10, с которой Оскар Пиастри выиграл национальный чемпионат Австралии по радиоуправляемым гонкам в 2010 году.
Фото: соцсети Оскара Пиастри
Пиастри выиграл самую престижную награду для спортсменов из Австралии
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Оскара Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости