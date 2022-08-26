Ландо Норрис: «Не сочувствую Риккардо. В начале года болид «Макларена» больше подходил ему, пилот должен адаптироваться»

Гонщик рассказал, сочувствует ли он Даниэлю Риккардо.

Австралиец покинет команду по окончании сезона-2022.

«Не хотел бы так говорить, но отвечу «нет». Пожалуй, люди меня возненавидят, ведь в будущем такое может произойти со мной – с этой машиной или в другой команде. Не хочется потом противоречить себе, но я должен сосредоточиться на своем пилотаже.

Я не тренер и не обязан кому-то помогать или что-то в таком духе. Я должен выдавать свой абсолютный максимум, вот и все. Может, моя карьера в «Формуле-1» закончится, если я не буду выступать хорошо на протяжении пары сезонов. Так что я по большей части думаю о себе», – сказал Ландо.

Норрис также поделился мнением об адаптации гонщиков к машине «Макларена» 2022 года.

«Я бы сказал, что в начале года она больше подходила ему (Риккардо), чем мне. Мне она вообще не подходила. Это работа пилота – приспосабливаться и выжимать из болида все, что можешь. Я это и делаю. Может, мне это далось легче, чем Даниэлю.

Машина не проектировалась под меня. Просто это болид, который оказался быстрейшим в аэротрубе. Дело в разных деталях. Ты как пилот ожидаешь, что машина будет поворачивать так, и действуешь определенным образом. Но получается не всегда: порой ты тормозишь менее жестко, и болид поворачивает больше, находит большее сцепление, с других случаях ты тормозишь жестче, и она работает так же, но иногда все очень запутанно. В одном повороте надо пилотировать так, в следующем – иначе. Ты в каждом повороте меняешь стиль пилотажа.

Наверное, Даниэлю рассуждать легче, так как он выступал за и . Но, думаю, у гонщиков есть определенные ожидания: ты поворачиваешь руль на столько-то, и машина реагирует, потом нажимаешь на газ, и она работает так-то. Однако порой кажется, что связи нет: ты чего-то ожидаешь, а болид ведет себя немного по-другому. Но, полагаю, надо адаптироваться», – приводит слова британца The Race.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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