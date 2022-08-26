Шумахер входит в шорт-лист «Альпин» на замену Алонсо (Sky Sport)

Пилот «Хааса» может продолжить карьеру в «Альпин».

Шумахер включен в шорт-лист претендентов на место в 2023 году, которое освободится из-за ухода в , сообщает немецкий Sky Sport со ссылкой на источники в . При этом команда еще не приняла окончательное решение.

Перед Гран-при Бельгии у Мика спросили, является ли намеком на будущий переход тот факт, что он подписался на исполнительного директора «Альпин» Лорана Росси в соцсетях. Шумахер ответил, что он подписан на всех боссов команд «Формулы-1», у которых есть аккаунты.

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон на пресс-конференции в Спа заявил, что был бы рад работать с Шумахером в одной команде.

Эстебан Окон: «Хотелось бы видеть Шумахера своим напарником. По очевидной причине – он мой хороший друг»

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