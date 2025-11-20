Хэмилтон представил особый шлем для Гран-при Лас-Вегаса
Хэмилтон изменил дизайн шлема для этапа в Вегасе.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон будет использовать особую раскраску шлема на Гран-при Лас-Вегаса.
Семикратный чемпион поделился фотографиями дизайна в соцсетях.
Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона
