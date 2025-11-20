Кими Антонелли о штрафе Пиастри в Бразилии: «Если следовать гайдлайнам, Оскар неправ»

Антонелли объяснил, почему Пиастри виноват в аварии в Бразилии.

Пилот «Мерседеса» поделился мнением касательно инцидента на Гран-при Бразилии , где столкнулся с Оскаром Пиастри .

После рестарта Антонелли оказался под атакой со стороны Пиастри и Шарля Леклера . Пилот «Макларена» попытался совершить обгон по внутренней траектории первого поворота, но не вписался и заблокировал шины.

В результате между Оскаром и Кими произошел контакт, который привел к тому, что болид «Мерседеса » отбросило в сторону ехавшей по внешней стороне «Феррари ». Машина Леклера получила серьезные повреждения, из-за чего монегаск был вынужден сойти.

За данный инцидент Пиастри получил 10-секундный штраф. После гонки австралиец высказывал недовольство решением судей.

«Что ж, думаю, если следовать гайдлайнам, Оскар неправ – а стюарды, как вы знаете, их придерживаются. Вот почему ему дали штраф.

В Зандворте меня тоже наказали. Очевидно, ситуация немного отличалась, но динамика в целом та же. Я не смог полностью поравняться с соперником в Зандворте и допустил контакт с Шарлем [Леклером], за что получил штраф.

Если говорить о случае с Оскаром, перед торможением он поравнялся со мной, но, когда мы затормозили, он нажал на педаль намного раньше меня. И вместо того чтобы идти бок о бок со мной, его переднее антикрыло оказалось позади моего колеса, заднего колеса.

А потом нас там оказалось трое, что всегда непросто. Все произошло настолько быстро, что было трудно [вовремя на все среагировать].

Я, конечно, пытался оставить Шарлю место, поскольку по внутренней траектории шел Оскар. Но затем во время торможения я его не видел, ведь он затормозил намного раньше меня. После чего он заблокировал шины, а я уже начал входить в поворот – и мы столкнулись. Думаю, ситуация оказалась неудачной.

Но если придерживаться гайдлайнов, то штраф справедливый, потому что его не было в моих зеркалах. Так обстоят дела.

Возможно, это немного нечестно. Может, это был гоночный инцидент, ведь это сложная ситуация. Но таковы правила – вот почему в Катаре мы их обсудим, чтобы в будущем все стало лучше», – сказал Антонелли перед этапом в Лас-Вегасе.

Отчаянная атака Пиастри – полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1»

