Тото Вольфф о примере «МЮ» Фергюсона: «Я изучал, почему серии великих команд прекращаются»

рассказал, что использует футбольные примеры при работе в «Мерседесе».

Под руководством Вольффа команда выиграла восемь Кубков конструкторов «Формулы-1» подряд.

«Я изучал, почему великие команды не могут снова и снова повторять свои великие достижения, – заявил исполнительный директор , упомянув «Манчестер Юнайтед» Алекса Ферсюсона. – Ни одна команда ни в одном виде спорта не выигрывала восемь подряд титулов чемпионов мира, и есть много причин.

Главная из них заключена в человеческой природе. Люди расслабляются. Нет той энергии, что была прежде; может, амбиции уже не столь велики».

Как тренер Фергюсон выиграл АПЛ с «МЮ» 13 раз. На его счету две серии из трех титулов подряд.

Все сильные и слабые стороны каждый машины «Ф-1» 2022-го: надежность, стабильность, работа с шинами и влияние новинок

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