Тото Вольфф о примере «МЮ» Фергюсона: «Я изучал, почему серии великих команд прекращаются»

Тото Вольфф рассказал, что использует футбольные примеры при работе в «Мерседесе».
Под руководством Вольффа команда выиграла восемь Кубков конструкторов «Формулы-1» подряд.
«Я изучал, почему великие команды не могут снова и снова повторять свои великие достижения, – заявил исполнительный директор «Мерседеса», упомянув «Манчестер Юнайтед» Алекса Ферсюсона. – Ни одна команда ни в одном виде спорта не выигрывала восемь подряд титулов чемпионов мира, и есть много причин.
Главная из них заключена в человеческой природе. Люди расслабляются. Нет той энергии, что была прежде; может, амбиции уже не столь велики».
Как тренер Фергюсон выиграл АПЛ с «МЮ» 13 раз. На его счету две серии из трех титулов подряд.
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