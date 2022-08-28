Хэмилтон об «идиоте» от Алонсо: «Приятно узнать, что он обо мне думает»

Гонщик Льюис Хэмилтон сообщил, что не собирается обсуждать аварию с Фернандо Алонсо.

После столкновения на пилот назвал соперника «идиотом», а также заявил, что Льюис «умеет гоняться, только стартуя первым».

Алонсо в итоге занял пятое место, Хэмилтон сошел, после чего взял на себя вину. В то же время британец не хочет обсудить произошедшее с экс-напарником из-за его резких высказываний.

Льюис прокомментировал слова двукратного чемпиона «Формулы-1»:

«Не знаю, как отреагировать. Я понимаю, что в пылу борьбы ощущения такие. Приятно узнать, что он обо мне думает! Лучше, когда говорят в открытую.

Как я уже сказал, столкновение не было намеренным, я взял за него ответственность – так поступают взрослые.

Поговорю ли я с Алонсо? Нет. До того, как я услышал, что он сказал, я бы поговорил».

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