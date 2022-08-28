Перес обогнал Леклера в борьбе за 2-е место в чемпионате

Гонщики расположились на первых двух строчках в личном зачете «Формулы-1».

Отрыв Макса Ферстаппена выросло до 93 очков, а на второе место вышел . Пилот , лидировавший в «Ф-1» на старте сезона, опустился на третью позицию и отстает от Переса на пять баллов, проигрывает напарнику 15 очков.

На Гран-при Бельгии «Ред Булл» сделал дубль, в то время как Леклер стал шестым.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2022

Леклер получил 5-секундный штраф и потерял 5-е место после позднего пит-стопа

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