Перес обогнал Леклера в борьбе за 2-е место в чемпионате

Гонщики «Ред Булл» расположились на первых двух строчках в личном зачете «Формулы-1».
Отрыв Макса Ферстаппена выросло до 93 очков, а на второе место вышел Серхио Перес. Пилот «Феррари» Шарль Леклер, лидировавший в «Ф-1» на старте сезона, опустился на третью позицию и отстает от Переса на пять баллов, Карлос Сайнс проигрывает напарнику 15 очков.
На Гран-при Бельгии «Ред Булл» сделал дубль, в то время как Леклер стал шестым.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2022
Леклер получил 5-секундный штраф и потерял 5-е место после позднего пит-стопа
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