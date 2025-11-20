  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Макларен» будет рядом, но у «Ред Булл» больше шансов на победу в Лас-Вегасе»
6

Джордж Расселл: «Макларен» будет рядом, но у «Ред Булл» больше шансов на победу в Лас-Вегасе»

Расселл считает маловероятной победу «Макларена» в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса» полагает, что, несмотря на все усилия, «Макларен» не сможет побороться за победу на Гран-при Лас-Вегаса.

«Если бы я исключил «Мерседес» из этого уравнения и попытался угадать победителя этого уик-энда, то думаю, на этой трассе «Макларен» будет испытывать больше трудностей, чем обычно.

Если посмотреть на их темп в Канаде, то они финишировали вне подиума. В Баку они тоже не смогли попасть в первую тройку.

Эта трасса [в Лас-Вегасе] по характеристикам похожа на те два трека: здесь мы говорим о холодных условиях, типе асфальта, комплектах шин С5 (это практически самые мягкие шины; мягче только С6 – Спортс”) и низком уровне сцепления.

Этап в Баку похож на гонку в Лас-Вегасе, но, знаете, всегда возможны сюрпризы. Думаю, сейчас очень много команд ведут активную борьбу в третьем сегменте квалификации.

Если тебе удается проехать волшебный круг и стартовать с поула, то это меняет весь уик-энд. «Макларен» будет рядом, но мне кажется, у «Ред Булл» больше шансов [побороться за победу]», – отметил Расселл.  

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoРед Булл
logoГран-при Лас-Вегаса
logoМерседес
logoФормула-1
logoМакларен
logoДжордж Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Пьер Гасли о 10-м месте в квалификации: «Не смогу сегодня уснуть. Во мне все еще бурлит адреналин»
33 минуты назад
Эстебан Окон: «В Вегасе между поворотами 15-20 секунд, из-за чего шины не прогреваются. Вот в чем проблема»
сегодня, 12:00
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 7:00
сегодня, 11:55
Карлос Сайнс: «Не думаю, что в гонке смогу удержать третье место, если заезд будет проходить в сухих условиях»
сегодня, 11:43
Хэмилтон стал первым пилотом «Феррари» с 2009 года, который занял последнее место в квалификации
сегодня, 11:28
Нико Хюлькенберг: «На прогревочном круге Сайнс едва не улетел в стену. Я тогда удивился»
сегодня, 11:11
Андреа Стелла: «Пиастри не повезло попасть под желтые флаги. Он тоже мог оказаться на первом ряду стартовой решетки»
сегодня, 11:00
Джордж Расселл о шансах на победу: «Мерседес» будет в борьбе»
сегодня, 10:37
Габриэл Бортолето об условиях в квалификации в Лас-Вегасе: «Худшее, что мне приходилось испытывать за рулем болида «Ф-1»
сегодня, 10:29
Ландо Норрис о целях на гонку: «По одному шагу за раз – хорошо стартовать, хорошо проехать первый круг, а дальше посмотрим»
сегодня, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48