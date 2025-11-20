Джордж Расселл: «Макларен» будет рядом, но у «Ред Булл» больше шансов на победу в Лас-Вегасе»

Расселл считает маловероятной победу «Макларена» в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » полагает, что, несмотря на все усилия, «Макларен» не сможет побороться за победу на Гран-при Лас-Вегаса.

«Если бы я исключил «Мерседес» из этого уравнения и попытался угадать победителя этого уик-энда, то думаю, на этой трассе «Макларен» будет испытывать больше трудностей, чем обычно.

Если посмотреть на их темп в Канаде, то они финишировали вне подиума. В Баку они тоже не смогли попасть в первую тройку.

Эта трасса [в Лас-Вегасе] по характеристикам похожа на те два трека: здесь мы говорим о холодных условиях, типе асфальта, комплектах шин С5 (это практически самые мягкие шины; мягче только С6 – Спортс”) и низком уровне сцепления.

Этап в Баку похож на гонку в Лас-Вегасе, но, знаете, всегда возможны сюрпризы. Думаю, сейчас очень много команд ведут активную борьбу в третьем сегменте квалификации.

Если тебе удается проехать волшебный круг и стартовать с поула, то это меняет весь уик-энд. «Макларен » будет рядом, но мне кажется, у «Ред Булл » больше шансов [побороться за победу]», – отметил Расселл .

