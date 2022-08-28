Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Бельгии

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Бельгии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Спа Ферстаппен, стартовавший за пределами топ-10, сумел прорваться вперед и уверенно выиграл гонку.

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен вырвал победу с 14 места, «Феррари» утонула без темпа и едва защитила подиум

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