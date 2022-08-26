«Ауди» показала концепцию ливреи для «Формулы-1»

«Ауди» продемонстрировала, как выглядела бы ее ливрея на примере машины «Формулы-1» текущего поколения.

Ранее компания объявила о том, что с 2026 года станет поставщиком силовых установок «Ф-1». Ожидается, что фирма выкупит «Заубер» (выступает как «Альфа Ромео»).

Для презентации «Ауди» подготовила шоукар в цветах немецкой компании.

«Ауди» объявила об участии в «Формуле-1» с 2026 года

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Фото: твиттер трассы «Спа-Франкоршам»; сайт «Ауди»; твиттер «Ауди»