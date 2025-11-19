Гюнтер Штайнер: «Я ставил на Пиастри – он откатился назад, на Ферстаппена – тоже. Может, Норрис тоже откатится»

Штайнер сообщил, что его прогнозы не сулят пилотам ничего хорошего.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер высказался о противостоянии гонщиков «Макларена » Ландо Норриса и Оскара Пиастри, а также их соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Когда я на кого-то ставлю, для человека это плохая новость.

Сначала я ставил на Оскара Пиастри, затем, когда он откатился назад, на Макса Ферстаппена, и он тоже откатился. Если я сейчас поставлю на Ландо Норриса, может, он тоже откатится.

Но ничего еще не решено, это точно. В Вегасе, к примеру, Макс может отыграть огромное количество очков и снова стать реальным претендентом. Или по крайней мере приблизиться к одному из лидеров.

Если Ландо проведет хорошую, достойную гонку, то, думаю, сможет довести дело до конца. Однако этап в Лас-Вегасе определенно будет интересным, ведь «Макларен» никогда не выступал там хорошо. И непонятно, почему – иначе проблему бы уже решили.

Но пока что Ландо Норрис кажется фаворитом – в последних гонках он выступал сильно», – сообщил эксперт в эфире RTL.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри