Маттиа Бинотто о штрафе Леклера: «Пит-стоп – верное решение. Не повезло с сенсорами скорости»

Руководитель «Феррари» объяснил штраф на Гран-при Бельгии.

По задумке команды, Леклер должен был получить очко за лучший круг, заехав на пит-стоп незадолго до финиша. В итоге Шарль превысил скорость на пит-лейн, получил штраф, проиграл пятую позицию пилоту и не проехал быстрейший круг.

На пит-лейн превышение скорости составило 1 км/ч.

«Все было совсем-совсем на грани. Мы не использовали свои обычные сенсоры скорости, потому что они перегрелись и отказали из-за пленки с визора Макса [Ферстаппена]. А запасные, может, были не столь точными.

В целом не повезло. Все случилось не потому, что мы действовали смело и решились остановиться ради быстрейшего круга – условия позволяли так поступить.

У нас появился шанс показать лучший круг, был отрыв от Фернандо. Я считаю, что решение было правильным, и мы понимали, что Фернандо окажется рядом. Но мы знали, что сможем обогнать благодаря свежим шинам – и это бы помогло в плане DRS и скорости на главной прямой [для быстрейшего круга]. Повторюсь, я считаю решение верным», – заявил Бинотто.

Маттиа отметил, что в пересмотре подхода «Феррари» к стратегии «нет абсолютно никакой необходимости».

«Конечно, всегда можно что-то улучшить, извлечь уроки. Но, оглядываясь назад, есть большая разница между восприятием со стороны и реальностью. Порой мы не допускаем просчеты, а люди считают, что мы ошибаемся. Более того, если возвращаться к сегодняшней гонке, я полагаю, что пит-стоп стал правильным выбором. В «Ф-1» надо действовать смело», – добавил менеджер.

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