Формула-2. Бельгия. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Дуэн – 2-й, Бошунг – 3-й

Гонщик «Карлина» Лиам Лоусон одержал победу по итогам спринта «Формулы-2» в Спа.

Вторым финишировал Джек Дуэн из «Виртуози», на последнем круге опередивший пилота «Кампоса» Ральфа Бошунга.

Лоусон стартовал пятым и уже на втором круге прорвался на первое место. Один из лидеров чемпионата Логан Сэрджант («Карлин») разбил болид, после чего Фелипе Другович («МП Моторспорт») решил заехать в боксы, в то время как его конкурент Тео Пуршер («АРТ») остался на трассе. Выбор Друговича оправдался – он вернулся на трассу 12-м и в итоге финишировал четвертым, увеличив преимущество в личном зачете.

Этап 11, Бельгия

Спа-Франкоршам, Спа

27 августа 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Лиам Лоусон («Карлин») – 18 кругов

2. Джек Дуэн («Виртуози») +3,8

3. Ральф Бошунг («Кампос») +5,7

4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +6,3

5. Рихард Версхор («Трайдент») +8,4

6. Тео Пуршер («АРТ») +8,6

7. Маркус Армстронг («Хайтек») +9,4

8. Давид Бекман («Ван Амерсфорт») +10,0

9. Аюму Иваса («ДАМС») +10,8

10. Деннис Хаугер («Према») +11,1

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 187 очков

2. Тео Пуршер – 162

3. Логан Сэрджант – 119

4. Энцо Фиттипальди – 100

5. Лиам Лоусон – 99

Формула-2. Бельгия. Квалификация. Другович выиграл поул, Фиттипальди – 2-й, Сэрджант – 3-й

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