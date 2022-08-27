Формула-2. Бельгия. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Дуэн – 2-й, Бошунг – 3-й

Гонщик «Карлина» Лиам Лоусон одержал победу по итогам спринта «Формулы-2» в Спа.
Вторым финишировал Джек Дуэн из «Виртуози», на последнем круге опередивший пилота «Кампоса» Ральфа Бошунга.
Лоусон стартовал пятым и уже на втором круге прорвался на первое место. Один из лидеров чемпионата Логан Сэрджант («Карлин») разбил болид, после чего Фелипе Другович («МП Моторспорт») решил заехать в боксы, в то время как его конкурент Тео Пуршер («АРТ») остался на трассе. Выбор Друговича оправдался – он вернулся на трассу 12-м и в итоге финишировал четвертым, увеличив преимущество в личном зачете.
Формула-2. Бельгия. Квалификация. Другович выиграл поул, Фиттипальди – 2-й, Сэрджант – 3-й
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