«Альпин» заинтересована в Гасли. Шумахер или Херта могут заменить Пьера в «Альфа Таури» (Autosport)

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли может продолжить карьеру в «Альпин» в 2023 году.

Французская команда уже заявила о своем интересе к Гасли, сообщает Autosport со ссылкой на собственные источники. Ранее в «Ред Булл» подтвердили, что Пьер связан с программой до конца 2023 года. Таким образом, для заключения сделки «Альпин», по всей видимости, придется выплатить существенную компенсацию.

Утверждается, что советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассматривает пилота и гонщика Колтона Херту как кандидатов на замену Гасли в . В то же время у Херты пока нет суперлицензии для выступлений в «Формуле-1». По информации немецкого Sky Sport, Шумахера рассматривает и «Альпин».

Издание отмечает, что переход Гасли в «Альпин» могут осложнить непростые отношения Пьера со своим соотечественником Эстебаном Оконом.

Шумахер входит в шорт-лист «Альпин» на замену Алонсо (Sky Sport)

Гельмут Марко: «Гасли свободен с 2024 года»

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