«Ауди» объявила об участии в «Формуле-1» с 2026 года

подтвердила, что будет участвовать в «Формуле-1» с сезона-2026.

«Хочу объявить, что «Ауди» официально зарегистрирована как производитель силовых установок «Формулы-1». С 2026 года мы начнем гоняться в «Ф-1», – сообщил исполнительный директор «Ауди» Маркус Дуйсманн перед .

Двигатели будут создавать в Нойбурге, где уже есть стенды для испытаний моторов «Ф-1», ERS и батарей. «Ауди» создала отдельную компанию для работы с силовыми установками, проект в «Ф-1» возглавит Адам Бейкер.

Пока не подтверждено, с какой командой будет сотрудничать «Ауди». Предполагается, что немецкая компания выкупит большую часть акций (выступает в «Ф-1» под брендом ). Также ожидается, что другая фирма концерна «Фольксваген» – – объявит о приходе в «Ф-1» и альянсе с .

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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