«Альфа Ромео» и «Заубер» прекратят сотрудничество после сезона-2023

объявила о том, что не будет титульным спонсором в «Формуле-1» после 2023 года.

«Заубер» выступает под брендом «Альфа Ромео» с 2019-го. В прошлом месяце итальянский автопроизводитель сообщил о продлении контракта на сезон-2023. Предполагается, что швейцарскую команду выкупит «Ауди» – компания придет в «Ф-1» в 2026 году.

В «Альфа Ромео» заявили, что «оценят многочисленные варианты и решат, который из них станет наилучшим для поддержания долгосрочной стратегии и позиционирования бренда».

«Ауди» объявила об участии в «Формуле-1» с 2026 года

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram