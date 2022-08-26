Отмар Сафнауэр: «Жаль, что Пиастри не хватило порядочности»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр сообщил, какого качества недостает Оскару Пиастри.
Команда объявила, что резервный гонщик получит место Фернандо Алонсо, уходящего в «Астон Мартин», в 2023 году. Пиастри опроверг данное заявление и, как ожидается, присоединится к «Макларену». Cитуация вокруг контракта Оскара может дойти до суда.
«Он многообещающий молодой пилот, который пока не гонялся в «Ф-1».
Жаль, что Оскар не проявил чуть большую порядочность. В ноябре он поставил свою подпись, и мы со своей стороны полностью выполнили свою часть сделки, чтобы подготовить его к «Ф-1». Его часть сделки заключалась в том, чтобы пилотировать за нас или сесть туда, куда мы его посадим в ближайшие три сезона.
Просто жаль, что Оскар не вспомнил, что подписал в ноябре», – сказал менеджер.
Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?
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