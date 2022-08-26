Отмар Сафнауэр: «Жаль, что Пиастри не хватило порядочности»

Руководитель Отмар Сафнауэр сообщил, какого качества недостает .

Команда объявила, что резервный гонщик получит место , уходящего в , в 2023 году. Пиастри опроверг данное заявление и, как ожидается, присоединится к «Макларену». Cитуация вокруг контракта Оскара может дойти до суда.

«Он многообещающий молодой пилот, который пока не гонялся в «Ф-1».

Жаль, что Оскар не проявил чуть большую порядочность. В ноябре он поставил свою подпись, и мы со своей стороны полностью выполнили свою часть сделки, чтобы подготовить его к «Ф-1». Его часть сделки заключалась в том, чтобы пилотировать за нас или сесть туда, куда мы его посадим в ближайшие три сезона.

Просто жаль, что Оскар не вспомнил, что подписал в ноябре», – сказал менеджер.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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