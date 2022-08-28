Тото Вольфф ответил Алонсо: «Хэмилтон часто стартовал впереди и выиграл семь титулов – стратегия сработала»

Исполнительный директор Тото Вольфф отреагировал на резкие слова о .

После аварии на первом круге Гран-при Бельгии пилот назвал соперника «идиотом» и заявил, что Льюис «умеет гоняться, лишь стартуя первым».

«Ну, Льюис часто стартовал впереди. Он выиграл семь чемпионств, так что стратегия сработала!» – высказался Вольфф.

Хэмилтон сошел после инцидента, а финишировал четвертым. Такие результаты не устраивают Вольффа:

«Есть много вопросов к тому, что происходит. Мы не там, где должны быть, исходя из инфраструктуры и понимания гоночной машины.

Мы по-прежнему нацелены на победы в гонках в нынешнем году. Если бы я сказал это в Будапеште, вы бы ответили: «Ну, это достаточно вероятно». Сегодня же я выгляжу дураком, если заявляю подобное.

Но какие-то трассы подойдут болиду лучше. Надеюсь, мы исправим ситуацию в следующую субботу [на Гран-при Нидерландов]. Таковы амбиции команды, хотя мы уже во многом сосредоточены на следующем сезоне».

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