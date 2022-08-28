Ферстаппен выиграл две гонки подряд, стартовав вне топ-9. В последний раз это сделал Брюс Макларен 62 года назад

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил историческое достижение на Гран-при Бельгии.

Лидер чемпионата выиграл две гонки подряд при старте с десятой позиции или ниже. В Венгрии Макс начал гонку десятым из-за проблем с двигателем в квалификации, в Бельгии – 14-м после моторного штрафа.

В последний раз такое достижение в «Формуле-1» установил легендарный Брюс Макларен – победитель «24 часов Индианаполиса», вице-чемпион мира 1960 года и основатель «Макларена». Он выиграл заключительную гонку сезона-1959 в США с десятой стартовой позиции, а затем победил на Гран-при Аргентины-1960 с 13-го места.

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