Формула-2. Бельгия. Дуэн выиграл 2-ю гонку, Другович – 2-й, Лоусон – 3-й, Пуршер сошел

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Пилот «Виртуози» Джек Дуэн победил в основной гонке «Формулы-2» в Спа.

Дуэн опередил обладателя поул-позиции Фелипе Друговича («МП Моторспорт») за счет более раннего пит-стопа, третьим финишировал Лиам Лоусон из «Карлина». Преследующий Друговича в чемпионате Тео Пуршер сошел из-за технических проблем, в то время как гонщик «Карлина» Логан Сэрджант финишировал шестым. Таким образом, отрыв бразильца в личном зачете вырос до 43 очков.

Формула-2. Бельгия. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Дуэн – 2-й, Бошунг – 3-й

Этап 11, Бельгия
Спа-Франкоршам, Спа
28 августа 2022 года
2-я гонка
Топ-10
 
1. Джек Дуэн («Виртуози») – 25 кругов
2. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +1,9
3. Лиам Лоусон («Карлин») +8,7
4. Рихард Версхор («Трайдент») +12,4
5. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +20,4
6. Логан Сэрджант («Карлин») +21,2
7. Давид Бекман («Ван Амерсфорт») +22,3
8. Аюму Иваса («ДАМС») +22,4
9. Юри Випс («Хайтек») +23,8
10. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +24,7
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 205 очков
2. Тео Пуршер – 162
3. Логан Сэрджант – 127
4. Джек Дуэн – 121
5. Лиам Лоусон – 114
 

Формула-2. Бельгия. Квалификация. Другович выиграл поул, Фиттипальди – 2-й, Сэрджант – 3-й

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