Формула-2. Бельгия. Дуэн выиграл 2-ю гонку, Другович – 2-й, Лоусон – 3-й, Пуршер сошел

Пилот «Виртуози» Джек Дуэн победил в основной гонке «Формулы-2» в Спа.

Дуэн опередил обладателя поул-позиции Фелипе Друговича («МП Моторспорт») за счет более раннего пит-стопа, третьим финишировал Лиам Лоусон из «Карлина». Преследующий Друговича в чемпионате Тео Пуршер сошел из-за технических проблем, в то время как гонщик «Карлина» Логан Сэрджант финишировал шестым. Таким образом, отрыв бразильца в личном зачете вырос до 43 очков.

Формула-2. Бельгия. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Дуэн – 2-й, Бошунг – 3-й

Этап 11, Бельгия

Спа-Франкоршам, Спа

28 августа 2022 года

2-я гонка

Топ-10

1. Джек Дуэн («Виртуози») – 25 кругов

2. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +1,9

3. Лиам Лоусон («Карлин») +8,7

4. Рихард Версхор («Трайдент») +12,4

5. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +20,4

6. Логан Сэрджант («Карлин») +21,2

7. Давид Бекман («Ван Амерсфорт») +22,3

8. Аюму Иваса («ДАМС») +22,4

9. Юри Випс («Хайтек») +23,8

10. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +24,7

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 205 очков

2. Тео Пуршер – 162

3. Логан Сэрджант – 127

4. Джек Дуэн – 121

5. Лиам Лоусон – 114

Формула-2. Бельгия. Квалификация. Другович выиграл поул, Фиттипальди – 2-й, Сэрджант – 3-й

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