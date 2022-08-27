Гран-при Бельгии-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

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В воскресенье, 28 августа, в Спа состоится 14-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Бельгии. Старт заезда – в 16:00 по московскому времени.

Спа-Франкоршам, Спа
28 августа 2022 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Карлос Сайнс («Феррари»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Фернандо Алонсо («Альпин»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Алекс Албон («Уильямс»)
7. Даниэль Риккардо («Макларен»)
8. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
11. Николас Латифи («Уильямс»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Юки Цунода («Альфа Таури»)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
15. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
16. Шарль Леклер («Феррари»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Ландо Норрис («Макларен»)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
20. Мик Шумахер («Хаас»)
 
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