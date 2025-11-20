Нико Хюлькенберг о Гран-при Лас-Вегаса: «Слишком холодно. Это убивает веселье»

Хюлькенберг поделился мнением об условиях в Лас-Вегасе.

Пилот «Заубера » испытывает смешанные чувства из-за условий на Гран-при Лас-Вегаса.

«Да все неплохо. Просто слишком холодно. Этап проводится в слишком позднее время года, здесь слишком холодно. Мне кажется, это немного убивает веселье. Могло быть намного лучше. Представьте, если бы сейчас было 20 градусов!» – сказал Хюлькенберг .

Нико попросили пояснить, имел ли он в виду ситуацию с износом шин.

«Не знаю насчет износа резины. Я имел в виду саму атмосферу. Насчет деградации шин – что будет, то будет!»

