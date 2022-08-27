Алонсо об участии в трансферной истории Пиастри: «Такие теории заговора расстраивают и раздражают»

Пилот «Альпин» отрицает, что вмешивался в события вокруг перехода .

Резервист французской команды, как ожидается, присоединится к «Макларену» несмотря на то, что «Альпин» предоставила ему место Алонсо.

Фернандо прокомментировал слухи о том, что его уход в и действия Пиастри скоординированы через – итальянец был менеджером Алонсо и , который занимается делами Пиастри.

«Такие теории заговора расстраивают и раздражают. Я сделал выбор, потому что месяцами разговаривал с командой о продлении контракта, и ничего так и не случилось. Мне позвонили из «Астона» после того, как Себастьян [Феттель] ушел. Если бы он продолжил выступать, этого бы наверняка не произошло – перехода в «Астон». Мои решения были очень четкими и очень простыми.

То, что произошло с Оскаром, как я уже сказал, не имеет ко мне никакого отношения. Я буду в стороне.

Флавио не участвовал ни в каких переговорах. Он приезжает на некоторые гонки, но, как вы можете знать, по своим делам – со Стефано [Доменикали], «Формулой-1», паддок-клубом и другими вещами, не относящимися ко мне», – заявил двукратный чемпион мира.

Алонсо также высказал свои наилучшие пожелания «Альпин»:

«В нынешнем году это моя команда, но в моем сердце она останется такой навсегда. Мы достигли того, что на старте сотрудничества казалось немыслимым. Я вернулся в «Ф-1» в том числе благодаря «Альпин». Могу лишь пожелать команде всего наилучшего».

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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