Хэмилтон получил предупреждение за изначальный отказ посетить медцентр. Льюис признался, что «чуть шею не сломал» после аварии

Гонщику Льюису Хэмилтону выписали предупреждение после Гран-при Бельгии.

Хэмилтон попал в аварию, столкнувшись с Фернандо Алонсо из «Альпин». В результате «Мерседес» высоко подскочил на колесе и ударился о землю.

«Я чуть шею не сломал. Удар был сильным. Я рад, что жив и в хорошей форме», – приводит слова Льюиса GPFans.

Судьи не стали наказывать Льюиса за инцидент, однако предупредили гонщика за то, что он не сразу согласился посетить медицинский центр после гонки.

«Стюарды получили отчет от гоночного директора о том, что пилот Хэмилтон отказался посетить медицинский центр после аварии на первом круге, когда загорелся медицинский сигнал превышения допустимой нагрузки. Он сделал это лишь после того, как гоночный директор сообщил команде, что в случае отказа будут предприняты дальнейшие действия.

Не в первый раз в нынешнем сезоне гонщики (не Хэмилтон) изначально отказываются пройти медосмотр. В данном случае стюарды выписывают предупреждение и напоминают всем пилотам, что в будущем последствия будут серьезнее», – говорится в заявлении на сайте .

Фернандо Алонсо: «Хэмилтон немного ошибся, но это гоночный инцидент»

Льюис Хэмилтон об аварии с Алонсо: «Моя вина, я не оставил достаточно места»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram