Формула-3. Бельгия. Мэлони выиграл 2-ю гонку, Смоляр – 9-й

Пилот Зейн Мэлони выиграл основную гонку «Формулы-3» в Бельгии.

Мэлони опередил своего напарника Романа Штанека и стал первым гонщиком из Барбадоса, одержавшим победу в рамках уик-энда «Формулы-1». Третье место завоевал Оливер Беарман из «Премы» благодаря штрафу обладателя поул-позиции Кайо Коллета («МП Моторспорт»).

Другой гонщик «МП Моторспорт» стартовал седьмым и завершил заезд девятым. Лидеры чемпионата не смогли завоевать очки после неудачной квалификации: ( ) прорвался с 20-й позиции на 11-ю, Исак Хаджар («Хайтек») стал 14-м, Виктор Мартен («АРТ») сошел. Это позволило Беарману вклиниться в борьбу за титул: Оливер проигрывает Хаджару одно очко (105 против 106), Мартен набрал 104 балла, Леклер – 101, Штанек – 96. На счету Смоляра 73 очка и восьмая позиция в личном зачете.

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Формула-3. Бельгия. Беарман выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 3-й

Формула-3. Бельгия. Квалификация. Коллет выиграл поул, Смоляр – 7-й

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