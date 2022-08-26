Гюнтер Штайнер о составе «Хааса»: «Я говорю со всеми гонщиками на рынке, возможны любые варианты»

Гюнтер Штайнер заявил, что «Хаас» рассматривает широкий круг гонщиков при определении состава на сезон-2023.

продолжит выступать за «Хаас», в то время как контракт с еще не продлен.

«Все мы знаем, какие пилоты на рынке. Если вы в течение ближайших 15 минут будете спрашивать, поговорил ли я с тем или этим гонщиком, я могу сказать лишь «нет» или да». Я говорю со всеми. Посмотрим, куда мы придем. И все предполагают, что Мика не будет в команде в следующем году – это не так. По-прежнему возможны любые варианты.

Мы пока не приняли никаких решений по поводу состава на следующий сезон. Мы общаемся, обсуждаем, информируем друг друга. Это мой долг перед командой и ее владельцем», – заявил руководитель «Хааса».

Штайнер отметил, что список кандидатов включает в себя менее десятка фамилий, и сообщил, что команда не намерена подписывать новичка или гонщика с существенной финансовой поддержкой. Кроме того, он подтвердил, что не будет влиять на выбор «Хааса».

Гюнтер также высказался по поводу возможного перехода , который уйдет из в конце года:

«Все говорят, что раз Дэнни [свободен], нужно подписать Даниэля. Может, мы не хотим брать Даниэля? Почему, как вы думаете, он покинул «Макларен»? Надо действовать осторожно».

При этом специалист признал, что переписывался с Риккардо «несколько недель назад», чтобы понимать, что происходит в «Ф-1» – «так делают все руководители команд».

Наконец, Штайнер рассказал о том, что требуется от Шумахера для подписания нового соглашения:

«Он очень здорово гонялся в последней четверти сезона перед летним перерывом. Показывай хорошие выступления, и все будет нормально. Ничего нового я сказать не могу. Он это понимает, нет смысла напоминать».

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