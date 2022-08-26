Гюнтер Штайнер о составе «Хааса»: «Я говорю со всеми гонщиками на рынке, возможны любые варианты»

Гюнтер Штайнер заявил, что «Хаас» рассматривает широкий круг гонщиков при определении состава на сезон-2023.
Кевин Магнуссен продолжит выступать за «Хаас», в то время как контракт с Миком Шумахером еще не продлен.
«Все мы знаем, какие пилоты на рынке. Если вы в течение ближайших 15 минут будете спрашивать, поговорил ли я с тем или этим гонщиком, я могу сказать лишь «нет» или да». Я говорю со всеми. Посмотрим, куда мы придем. И все предполагают, что Мика не будет в команде в следующем году – это не так. По-прежнему возможны любые варианты.
Мы пока не приняли никаких решений по поводу состава на следующий сезон. Мы общаемся, обсуждаем, информируем друг друга. Это мой долг перед командой и ее владельцем», – заявил руководитель «Хааса».
Штайнер отметил, что список кандидатов включает в себя менее десятка фамилий, и сообщил, что команда не намерена подписывать новичка или гонщика с существенной финансовой поддержкой. Кроме того, он подтвердил, что «Феррари» не будет влиять на выбор «Хааса».
Гюнтер также высказался по поводу возможного перехода Даниэля Риккардо, который уйдет из «Макларена» в конце года:
«Все говорят, что раз Дэнни [свободен], нужно подписать Даниэля. Может, мы не хотим брать Даниэля? Почему, как вы думаете, он покинул «Макларен»? Надо действовать осторожно».
При этом специалист признал, что переписывался с Риккардо «несколько недель назад», чтобы понимать, что происходит в «Ф-1» – «так делают все руководители команд».
Наконец, Штайнер рассказал о том, что требуется от Шумахера для подписания нового соглашения:
«Он очень здорово гонялся в последней четверти сезона перед летним перерывом. Показывай хорошие выступления, и все будет нормально. Ничего нового я сказать не могу. Он это понимает, нет смысла напоминать».
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