Виталий Петров: «Может, Гран-при России вернется в 2023-м. Сегодня Доменикали есть, завтра его нет»

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров считает, что серия вернется в Россию в обозримом будущем.
Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали сообщил, что в России больше не будет Гран-при. Петров прокомментировал данное заявление.
«А кто это такой? Вы его знаете? (улыбается) Сегодня он есть, завтра его нет.
[Надо] потерпеть, все вернется, думаю. Может, даже в следующем году», – сказал Петров в интервью журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову.
Контракт на проведение Гран-при России был разорван в марте. С 2014 года этап проводился на «Сочи Автодроме», в 2023-м планировался переезд на «Игору Драйв».
Руководитель «Ф-1» Доменикали: «В России Гран-при больше не будет»
Гендиректор «Росгонок» о том, что «Ф-1» не приедет в Россию: «Мировой спорт крайне политизирован. Ожидаем возврата долга за Гран-при 2022 года»
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