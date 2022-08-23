Виталий Петров: «Может, Гран-при России вернется в 2023-м. Сегодня Доменикали есть, завтра его нет»

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Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров считает, что серия вернется в Россию в обозримом будущем.

Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали сообщил, что в России больше не будет Гран-при. Петров прокомментировал данное заявление.

«А кто это такой? Вы его знаете? (улыбается) Сегодня он есть, завтра его нет.

[Надо] потерпеть, все вернется, думаю. Может, даже в следующем году», – сказал Петров в интервью журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову.

Контракт на проведение Гран-при России был разорван в марте. С 2014 года этап проводился на «Сочи Автодроме», в 2023-м планировался переезд на «Игору Драйв».

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