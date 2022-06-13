Мотор «Феррари» уничтожает гонки Леклера, проблемы Хэмилтона со спиной, победа Ферстаппена, рекорд Алонсо и другие события Гран-при Азербайджана

Sports.ru представляет дайджест Гран-при Азербайджана «Формулы-1», «24 часов Ле-Мана» и других гонок недели.

1. Ферстаппен выиграл гонку в Баку, Перес финишировал вторым – это третий дубль «Ред Булл» в 2022 году. Макс стал шестым победителем Гран-при в шести гонках в Азербайджане, а успех Чеко позволил ему обогнать Леклера в чемпионате. Кроме этого, Ферстаппен превзошел рекорд Феттеля по подиумам за «Ред Булл».

Третьим финишировал Расселл, продолжив серию финишей в топ-5 (восемь из восьми!).

2. «Феррари» завершила гонку двойным сходом. Сайнса остановили проблемы с гидравликой, на болиде лидировавшего Леклера задымился мотор – во второй раз за три этапа. Из-за поломки двигателя «Феррари» сошел и Магнуссен, а всего до финиша добрались две из шести заводских и клиентских машин.

Скудерия уже пыталась внести изменения в силовую установку, чтобы повысить катастрофическую надежность, но получила отказ от ФИА, сообщает немецкая пресса.

3. Леклер обошел Ферстаппена по количеству поулов и стал первым гонщиком, дважды выигравшим квалификацию в Азербайджане. На последних Гран-при у Шарля четыре поул-позиции подряд и ноль побед.

4. Хэмилтон рискует пропустить Гран-при Канады, сообщил его босс Вольфф. Спина Льюиса подверглась мощному воздействию подскакивающего болида «Мерседеса» – сам пилот, впрочем, сказал, что выступит в Монреале.

После гонки семикратный чемпион заявил, что «не может выразить боль», жаловались и другие пилоты – к примеру, Гасли и Окон. По словам Вольффа, признают проблему все гонщики кроме Алонсо.

Трудности, кстати, не помешали Льюису стать гонщиком дня и занять четвертое место.

5. Алонсо побил рекорд Шумахера по промежутку между первым и последним Гран-при в «Ф-1».

6. В «Макларене» применили командную тактику, сначала не дав Риккардо объехать Норриса, а затем – наоборот. После гонки Ландо признался, что искушение обогнать напарника было сильным.

7. Высказывания Феттеля: Себ дал большое интервью о том, как в «Ф-1» примут гонщика-гея, и выступил против предрассудков. В Баку четырехкратный чемпион появился в футболке с надписями на русском «мир» и «друзья», а также подготовил шлем, посвященный защите окружающей среды.

На трассе Себастьян также блеснул, заняв шестое место.

8. Команды отметили месяц Гордости, поместив элементы в цветах радуги на болиды: это сделали «Мерседес» и «Феррари», а «Альпин» стала партнером автоспортивного ЛГБТ-движения.

9. «Уильямс» выплатил $25 000 за нарушение финансового регламента 2021 года.

⏱️ Хроника Гран-при: Ферстаппен выиграл в Баку, гонщики «Феррари» не добрались до финиша

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана

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1. 24 часа Ле-Мана. Буэми, Хартли и Хиракава принесли «Тойоте» пятую победу подряд, экипаж Майкла Фассбендера стал 16-м в своем классе.

2. Хаугер выиграл основную гонку «Формулы-2» в Баку, лидировавший Випс сошел, спринт остался за Вести.

3. Пять спортсменов погибли в четырех авариях на Isle of Man TT 2022 года.

Важнейшие цитаты:

Президент ФИА бен Сулайем: «Феттель ездит на радужном велосипеде, Хэмилтон увлечен правами человека, а Лауду и Проста интересовали только гонки»

Шарль Леклер о сходе: «Вряд ли смогу подобрать слова – мы очень сильно разочарованы»

Льюис Хэмилтон о тряске в болиде: «Выглядит ужасно, а ощущается в 100 раз хуже»

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Макс Ферстаппен: «Чуточку повезло со сходами «Феррари», но у «Ред Булл» очень быстрый болид»

🔔 Гонки в ближайшие семь дней:

1. Гран-при Канады «Ф-1» (17-19 июня).

2. Гран-при Германии MotoGP (17-19 июня).

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