Ферстаппен побил рекорд Феттеля по подиумам за «Ред Булл»

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана и завоевал 66-й подиум в составе «Ред Булл».

По этому показателю Ферстаппен обошел четырехкратного чемпиона «Формулы-1» , ныне выступающего за «Астон Мартин» – на его счету 65 подиумов. От Макса и Себа сильно отстают Марк Уэббер (41 подиум), Даниэль Риккардо (29) и текущий напарник Ферстаппена Серхио Перес (10).

В то же время действующий чемпион серьезно уступает Феттелю по числу побед за – 25 против 38.

Лишь два гонщика опережают Макса по числу попаданий в топ-3 в составе одной команды: (134 подиума за «Мерседес») и (116 подиумов за ). Ферстаппен – восьмой в истории пилот по числу побед за один коллектив и третий среди действующих (после Хэмилтона и Феттеля).

Перес вырвал лидерство у Леклера на старте. Но затем потерял скорость и услышал приказ не бороться с Ферстаппеном

Ферстаппен – 6-й победитель Гран-при в 6 гонках в Азербайджане

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