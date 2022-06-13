Льюис Хэмилтон о тряске в болиде: «Выглядит ужасно, а ощущается в 100 раз хуже»

Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию со своим здоровьем.

Во время пилот испытывал трудности из-за подскакивания машины. Исполнительный директор команды признал, что Льюис рискует пропустить гонку в Канаде в ближайшие выходные.

Хэмилтон занял четвертое место в Баку, его напарник стал третьим.

«Поздравляю Джорджа с еще одним прекрасным выступлением и в целом положительным результатом для команды.

Я видел в сети, что люди переживают из-за меня и того, как ужасно все это выглядит. Для меня многое значит, что большое количество людей посылают свою любовь.

Скажу честно, это выглядит ужасно, а ощущается в 100 раз хуже. Безусловно, предстоит восстановление и работа вместе с командой перед этапом в Монреале над устранением этого препятствия. Тем не менее, сейчас мне уже лучше, и я мотивирован на то, чтобы продолжать трудиться. Увидимся на следующей неделе», – написал Льюис после этапа.

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