Льюис Хэмилтон о тряске в болиде: «Выглядит ужасно, а ощущается в 100 раз хуже»

Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию со своим здоровьем.
Во время Гран-при Азербайджана пилот «Мерседеса» испытывал трудности из-за подскакивания машины. Исполнительный директор команды признал, что Льюис рискует пропустить гонку в Канаде в ближайшие выходные.
Хэмилтон занял четвертое место в Баку, его напарник Джордж Расселл стал третьим.
«Поздравляю Джорджа с еще одним прекрасным выступлением и в целом положительным результатом для команды.
Я видел в сети, что люди переживают из-за меня и того, как ужасно все это выглядит. Для меня многое значит, что большое количество людей посылают свою любовь.
Скажу честно, это выглядит ужасно, а ощущается в 100 раз хуже. Безусловно, предстоит восстановление и работа вместе с командой перед этапом в Монреале над устранением этого препятствия. Тем не менее, сейчас мне уже лучше, и я мотивирован на то, чтобы продолжать трудиться. Увидимся на следующей неделе», – написал Льюис после этапа.
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