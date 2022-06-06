Президент ФИА бен Сулайем: «Феттель ездит на радужном велосипеде, Хэмилтон увлечен правами человека, а Лауду и Проста интересовали только гонки»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем не понимает деятельности вне трассы.

Пилот и его коллега из «Астон Мартин» высказываются по вопросам дискриминации ЛГБТ-сообщества и прав человека. Глава Международной автомобильной федерации также упомянул поддержку гонщиком программы по помощи людям с психологическими проблемами.

Бен Сулайем согласился, что в автоспорте стало слишком много политики.

«К сожалению, в каком-то смысле да. Мы стараемся разделить спорт и политику. У ФИА нейтральный статус, но, думаю, некоторые люди видят это лишь тогда, когда им это подходит. Я пришел из черно-белого мира, для меня это тяжело – если речь о нейтральности, значит, она должна присутствовать. Мы здесь только по одной причине – из-за спорта. Как найти баланс? ФИА должна действовать осторожно с политическими вопросами, иначе мы забудем истоки автоспорта.

Ники Лауду и Алена Проста интересовали лишь гонки. Теперь же Феттель ездит на радужном велосипеде, Льюис увлечен правами человека, а Норрис обращается к проблемам психического здоровья. У всех есть право думать. С моей точки зрения, важно понять, следует ли нам постоянно навязывать свои убеждения через спорт.

Я вырос в арабской и международной культуре, я мусульманин. Я не навязываю свои взгляды другим людям, никогда. Посмотрите, как мы работаем в ОАЭ – 16 национальностей! Назовите хоть одну федерацию с таким составом. Кроме того, там более 34 процентов женщин и представители семи религий. Христиан даже больше, чем мусульман. И я горжусь, потому что это создает доверие и авторитет. Но стану ли я распространять свои убеждения? Нет», – сказал бен Сулайем.

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