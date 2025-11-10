Оскар Пиастри: «Я явно поравнялся с Антонелли, когда мы ударили по тормозам»

Пиастри заявил, что поравнялся с Антонелли перед аварией.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри утверждает, что действовал по правилам перед контактом с пилотом «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли , который затем врезался в Шарля Леклера из «Феррари ».

Инцидент случился на рестарте Гран-при Сан-Паулу, стюарды выписали австралийцу десятисекундный штраф.

«Я явно поравнялся, когда мы ударили по тормозам. Я явно был там в какой-то момент. Все заехали достаточно глубоко, и мне почти не оставили места.

Я очень хорошо провел рестарт, а затем поехал на внутреннюю траекторию. Была небольшая блокировка, однако я контролировал болид и оставался на белой линии. Я не могу исчезнуть, так что не знаю, куда я должен был поехать», – заявил Пиастри в эфире Viaplay.

