Оскар Пиастри: «Я явно поравнялся с Антонелли, когда мы ударили по тормозам»
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри утверждает, что действовал по правилам перед контактом с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который затем врезался в Шарля Леклера из «Феррари».
Инцидент случился на рестарте Гран-при Сан-Паулу, стюарды выписали австралийцу десятисекундный штраф.
«Я явно поравнялся, когда мы ударили по тормозам. Я явно был там в какой-то момент. Все заехали достаточно глубоко, и мне почти не оставили места.
Я очень хорошо провел рестарт, а затем поехал на внутреннюю траекторию. Была небольшая блокировка, однако я контролировал болид и оставался на белой линии. Я не могу исчезнуть, так что не знаю, куда я должен был поехать», – заявил Пиастри в эфире Viaplay.
