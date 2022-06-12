Вольфф о том, рискует ли Хэмилтон пропустить Гран-при Канады: «Безусловно. Подскоки отдаются в позвоночнике»

Исполнительный директор «Мерседеса» высказался о проблемах со спиной.

В Баку семикратный чемпион «Формулы-1» испытывал боль из-за подскакивания машины. У Вольффа спросили, существует ли риск, что Льюис пропустит . Гонка состоится 19 июня на ухабистом автодроме, как и завершившийся этап в Азербайджане.

«Да, безусловно, – ответил Вольфф. – Видно, что это уже не мышечная проблема. [Подскоки] непосредственно отдаются в позвоночнике и могут привести к последствиям.

Ситуация c ним (Льюисом) действительно плохая, мы должны найти решение. Возможно, на данной стадии подскакивания влияют на него больше, чем на любого другого пилота. Но, насколько я понимаю, более или менее все гонщики говорили, что нужно что-то сделать».

Вольфф отреагировал на вопрос о том, позовет ли кого-либо из резервистов в Канаду:

«Не думаю, что это только проблема Льюиса. Пожалуй, он в числе наиболее пострадавших, но это касается Джорджа [Расселла] и многих других. Можно взять запасного, но кто-то из резервистов в любом случае ездит на каждую гонку».

После заезда Тото извинился перед Льюисом по радио за то, что пилоту приходится управлять «говновозкой».

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