Формула-2. Азербайджан. Хаугер выиграл 2-ю гонку, Сэрджант – 2-й, Другович – 3-й, Випс упустил победу из-за аварии

Гонщик «Премы» Деннис Хаугер одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Баку.
Вторым финишировал пилот «Карлина» Логан Сэрджант, третьим – лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт»).
На первом отрезке за лидерство сражались обладатель поула Юри Випс («Хайтек»), Лиам Лоусон («Карлин») и напарник Випса Маркус Армстронг. Во время серии пит-стопов Армстронг опередил Випса, но эстонец вернул место на трассе, в то время как следовавший на втором месте Лоусон потерял позиции.
«АРТ» победителя спринта Фредерика Вести заглох на старте, однако пилот смог догнать пелотон благодаря выезду машины безопасности – сэйфти-кар появился на первом же круге после столкновения Амори Кордила («Ван Амерсфорт») и Олли Колдуэлла («Кампос»). Вести в итоге удалось пробиться на седьмое место. Во второй раз заезд прервали после аварии пилота «Хароуза» Джема Белюкбаши и Роя Ниссани из «ДАМС».
На втором рестарте Випс и Армстронг дошли до контакта, и Маркус откатился во вторую десятку, в то время как Лоусон выбыл из борьбы за высокие позиции из-за повреждения антикрыла. Випс сошел после аварии в «повороте Леклера» за несколько минут до финиша – Юри уверенно лидировал. Заезд завершился в режиме машины безопасности. Один из лидеров чемпионата – пилот «АРТ» Тео Пуршер – не заработал очки, финишировав 11-м.
Формула-2. Вести выиграл 1-ю гонку в Азербайджане, Дарувала – 2-й, Лоусон – 3-й
Формула-2. Випс выиграл квалификацию в Азербайджане
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