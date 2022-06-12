Формула-2. Азербайджан. Хаугер выиграл 2-ю гонку, Сэрджант – 2-й, Другович – 3-й, Випс упустил победу из-за аварии

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Гонщик «Премы» Деннис Хаугер одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Баку.

Вторым финишировал пилот «Карлина» Логан Сэрджант, третьим – лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт»).

На первом отрезке за лидерство сражались обладатель поула Юри Випс («Хайтек»), Лиам Лоусон («Карлин») и напарник Випса Маркус Армстронг. Во время серии пит-стопов Армстронг опередил Випса, но эстонец вернул место на трассе, в то время как следовавший на втором месте Лоусон потерял позиции.

«АРТ» победителя спринта Фредерика Вести заглох на старте, однако пилот смог догнать пелотон благодаря выезду машины безопасности – сэйфти-кар появился на первом же круге после столкновения Амори Кордила («Ван Амерсфорт») и Олли Колдуэлла («Кампос»). Вести в итоге удалось пробиться на седьмое место. Во второй раз заезд прервали после аварии пилота «Хароуза» Джема Белюкбаши и Роя Ниссани из «ДАМС».

На втором рестарте Випс и Армстронг дошли до контакта, и Маркус откатился во вторую десятку, в то время как Лоусон выбыл из борьбы за высокие позиции из-за повреждения антикрыла. Випс сошел после аварии в «повороте Леклера» за несколько минут до финиша – Юри уверенно лидировал. Заезд завершился в режиме машины безопасности. Один из лидеров чемпионата – пилот «АРТ» Тео Пуршер – не заработал очки, финишировав 11-м.

Этап 6, Азербайджан
Баку
12 июня 2022 года
2-я гонка
Топ-10
 
1. Деннис Хаугер («Према») – 26 круга
2. Логан Сэрджант («Карлин») +0,4
3. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +0,9
4. Джехан Дарувала («Према») +1,6
5. Рихард Версхор («Трайдент») +2,7
6. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +2,9
7. Фредерик Вести («АРТ») +3,1
8. Марино Сато («Виртуози») +4,7
9. Ральф Бошунг («Кампос») +4,9
10. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +5,2
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 132 очка
2. Тео Пуршер – 83
3. Джехан Дарувала – 73
4. Логан Сэрджант – 59
5. Деннис Хаугер – 55
 

Формула-2. Вести выиграл 1-ю гонку в Азербайджане, Дарувала – 2-й, Лоусон – 3-й

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