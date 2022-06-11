Алонсо побьет рекорд Шумахера по промежутку между первым и последним Гран-при в «Ф-1» 12 июня

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо на Гран-при Азербайджана превзойдет достижение Михаэля Шумахера.
Двукратный чемпион «Формулы-1» в воскресенье 12 июня примет участие в гонке спустя 21 год, 3 месяца и 8 дня после дебюта в чемпионате. Алонсо провел первый Гран-при в Австралии в 2001 году – заезд выиграл Шумахер.
Немецкий пилот в последний раз выступил в «Ф-1» на Гран-при Бразилии-2012 – через 21 год и 3 месяца после Гран-при Бельгии-1991. Семикратный чемпион мира являлся обладателем рекорда по данному показателю.
В нынешнем сезоне Фернандо должен превзойти достижение Кими Райкконена по числу проведенных гонок. Чемпион «Ф-1» 2007 года, завершивший карьеру в прошлом сезоне, принял участие в 350 Гран-при, Алонсо в эти выходные стартует в 342-й раз.
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