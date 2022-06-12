Шарль Леклер о сходе: «Вряд ли смогу подобрать слова – мы очень сильно разочарованы»

Пилот «Феррари» прокомментировал свой сход с дистанции из-за поломки мотора.

«Это правда больно. Нам нужно изучить ситуацию и сделать так, чтобы в будущем такие проблемы не повторились. Сейчас я вряд ли смогу подобрать слова, чтобы описать свои чувства в данный момент. Мы очень, очень сильно разочарованы. Я не знаю, нам правда нужно разобраться в причинах этой проблемы», – рассказал Леклер.

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