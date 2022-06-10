Эстебан Окон о подпрыгивании болида: «Голову трясло очень сильно – к концу прямой с меня почти что слетал шлем»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Окон отметил, что не лучшим образом чувствует себя из-за постоянной тряски в болиде. Ранее на походе проблемы жаловался пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

«Здесь очень важно чувствовать уверенность за рулем болида, выучить точки торможений и постараться научиться справляться с кочками.

Голову трясло очень сильно – к концу прямой с меня почти что слетал шлем. Здесь непросто всем, поэтому адаптироваться к трассе очень важно. Этим мы сегодня и занимались.

К сожалению, это даже нельзя назвать привычной физической нагрузкой. Это очень странные ощущения тряски, постоянных колебаний. К этому нельзя подготовиться путем тренировок. Боль вообще по всему телу», – рассказал Окон.

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