Тото Вольфф: «Все гонщики кроме Алонсо согласны, что подскакивания болида – проблема»

Исполнительный директор рассказал об особой позиции по поводу галопирования.

По словам Вольффа, все гонщики признают, что подскакивания болида опасны, однако у испанца из иное мнение.

«Это действительно проблема. Невозможно ее игнорировать, потому что это плохо сказывается на спине. Я даже не был уверен, что мы доведем гонку Льюиса [Хэмилтона] до конца.

Все пилоты согласны, что это проблема. Кроме одного – Алонсо», – сообщил Вольфф в интервью Sky Sports после .

Гонщики считают, что необходимо предпринимать меры, добавил Вольфф. В то же время австриец не знает, какие именно.

Перед гонкой в Баку Алонсо упоминал данную тему:

«Надеюсь, что-нибудь предпримут ради молодых ребят. Для меня все нормально на ближайшие несколько лет».

Вольфф о том, рискует ли Хэмилтон пропустить Гран-при Канады: «Безусловно. Подскоки отдаются в позвоночнике»

Льюис Хэмилтон: «Не могу выразить боль от подскакивания болида – просто молишься, чтобы прямая закончилась»

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