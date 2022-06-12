Пьер Гасли о тряске в болиде: «Нужны решения, чтобы не ходить с палочкой в 30 лет»

Гонщик считает, что подскакивания болида опасны для здоровья.

О той же проблеме на упоминали Льюис Хэмилтон из и другие пилоты.

«На этой трассе пилотаж никогда не был настолько жестким. Невероятная нагрузка на позвоночник. Безусловно, это плохо влияет на здоровье, страдают межпозвоночные диски.

Я рискнул здоровьем ради скорости и всегда готов это сделать, потому что я гонщик и хочу пилотировать максимально быструю машину. Мы атлеты высочайшего уровня. Я хочу быть быстрым. Если это означает полуторачасовой массаж после гонки и проблемы на протяжении года, я согласен. Может, я говорил бы иначе, будь мне 45 лет или 50», – сказал Гасли.

Несмотря на свою решимость, Пьер согласен, что ситуацию необходимо исправить:

«Мы обсуждали проблему на собрании пилотов, попросили [ ] найти решение, чтобы не ходить с палочкой в 30 лет.

Зеркала невероятно тряслись, видимость была очень плохой. Порой болид двигался сам по себе, потому что руль трясло. На такой скорости это непростая ситуация. Вряд ли в этом сезоне появится решение – может, в следующем».

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