Ландо Норрис о командной тактике: «Трудное было решение – обгонять Риккардо или нет»

Пилоты «Макларена» прокомментировали разногласия из-за командной тактики.

и выбрали разные стратегии на Гран-при Азербайджана, и в конце первого отрезка Риккардо на «харде» подчинился приказу не атаковать Норриса на «медиуме». В дальнейшем Дэн оказался выше Ландо за счет пит-стопа в режиме виртуальной машины безопасности. Норрис предложил команде размен позиций, чтобы атаковать гонщика , но получил отказ.

Риккардо стал восьмым по итогам заезда, Норрис – девятым.

Ладно поделился мыслями после гонки:

«Все довольно просто, думаю. Был один круг, когда Даниэль мог меня обогнать перед моим заездом в боксы, и он этого не сделал. Полагаю, его попросили защищаться от Гасли до моей остановки, и это случилось на следующем же круге.

Так что он проехал круг за мной, и ответной любезностью стало то, что я не стал его обгонять [в конце]. Я мог бы это сделать – поравнялся с ним в первом повороте. Трудное было решение – обгонять или нет. Мой темп на «харде» оказался гораздо выше. В итоге я согласился с командой.

Просто ему повезло провести пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности, и в конце он выехал на «медиуме». Я думал, что у него больше темпа, и он сможет куда лучше прессовать Фернандо.

Хороший день для команды, мы добились желаемого – финишировали в очках. Честно говоря, стал бы я восьмым или девятым, это не конец света, разница невелика. Мы просто хотели забраться как можно выше.

Даниэль один круг провел позади меня, и вряд ли это что-то поменяло. Он наверняка остался бы позади Фернандо, и я оказался бы позади него (Риккардо) из-за того пит-стопа в режиме виртуального сэйфти-кара. Не случилось такого, что в итоге он финишировал позади меня из-за этого или что-то в таком духе. Мы подумали, что [первый приказ] мне поможет, но он не помог. В итоге нам не о чем было разбираться в конце гонки».

Риккардо считает, что Норрис не настиг бы Алонсо, если бы Дэн пропустил напарника:

«На старте мы оказались быстрее, и были командные приказы. В конце гонки Ландо ехал быстрее на «харде», и тоже последовали приказы. Так что они действовали в обе стороны.

В начале гонки у меня была DRS, и я поднял ногу с педали. Я не совершил обгон, хотя легко мог это сделать. В конце он оказался в моей зоне DRS в аналогичной ситуации, пожалуй. Вернул должок, как я понимаю. Как бы то ни было, я не думаю, что он смог бы справиться с Фернандо. Я видел, как Ландо оказался на его коробке передач в 16-м повороте и не смог обогнать. Думаю, мы в любом случае стали бы восьмым и девятым».

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