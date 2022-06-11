Леклер обогнал Ферстаппена по поулам и выиграл 6 из 8 квалификаций 2022 года

Гонщик завоевал 15-ю поул-позицию в «Формуле-1».

Леклер обогнал пилота по данному показателю – на счету действующего чемпиона 14 поулов.

Успех в квалификации к Гран-при Азербайджана стал для Шарля шестым за восемь этапов 2022 года. В то же время Леклер одержал две победы в нынешнем сезоне против четырех у Ферстаппена. Всего на счету Шарля четыре выигранных Гран-при в «Ф-1», Макс выиграл 24 гонки.

Леклер завоевал все свои поулы в составе «Феррари». По числу поулов за Скудерию Шарль сравнялся с Фелипе Массой и уступает лишь Михаэлю Шумахеру (58) и (23).

Гран-при Азербайджана-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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