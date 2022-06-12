Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2022

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Азербайджана
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 150 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 129
3. Шарль Леклер («Феррари») – 116
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 99
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 83
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 62
7. Ландо Норрис («Макларен») – 50
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 40
9. Эстебан Окон («Альпин») – 31
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 16
11. Фернандо Алонсо («Альпин») – 16
12. Кевин Магнуссен («Хаас») – 15
13. Даниэль Риккардо («Макларен») – 15
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 13
15. Юки Цунода («Альфа Таури») – 11
16. Алекс Албон («Уильямс») – 3
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 2
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
21. Николас Латифи («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 279 очков
2. «Феррари» – 199
3. «Мерседес» – 161
4. «Макларен» – 65
5. «Альпин» – 47
6. «Альфа Ромео» – 41
7. «Альфа Таури» – 27
8. «Астон Мартин» – 15
9. «Хаас» – 15
10. «Уильямс» – 3
Гран-при Азербайджана-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер сошел
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