«Ред Булл» завоевал 3-й дубль в 2022 году. У команды был 1 дубль за 8 предыдущих сезонов

Гонщики в третий раз сделали дубль в 2022 году.

выиграл Гран-при Азербайджана, Серхио Перес стал вторым. В том же порядке пилоты завершили гонки в Барселоне и Имоле.

Дубль стал 20-м в истории «Ред Булл». За восемь сезонов с 2014 по 2021 год команде лишь раз покорялось такое достижение: Гран-при Малайзии-2016 выиграл , а Ферстаппен финишировал вторым.

16 дублей «Ред Булл» сделал в 2009-2013 годах благодаря успехам и .

Гран-при Азербайджана-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер сошел

Что случилось на Гран-при Азербайджана: у «Феррари» сломались оба болида, лидера Переса задвинули ради Ферстаппена, смута в «Макларене»

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