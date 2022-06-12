24 часа Ле-Мана. Буэми, Хартли и Хиракава принесли «Тойоте» 5-ю победу подряд, «Гликенхауз» завоевал подиум

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Себастьян Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава выиграли гонку «24 часа Ле-Мана» в составе «Тойоты».

Для компании победа стала пятой подряд. Буэми выиграл четвертую для себя гонку, Хартли – третью.

Экипаж #8 опередил своих коллег под седьмым номером (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес). Третье и четвертое места завоевали машины «Гликенхауза», а гиперкар «Альпин» оказался лишь на 23-м месте в общем зачете.

Антониу Феликс да Кошта, Роберто Гонсалес и  Уильямс Стивенс («Йота») победили в классе LMP2, Джанмария Бруни, Рихард Лиц, Фредерик Маковецки («Порше») – в GTE Pro, Бен Китинг, Энрике Чавес, Марко Серенсен («ТФ Спорт») – в GTE Am. Двукратный номинант на «Оскар» Майкл Фассбендер и его напарники стали 16-ми в категории GTE Am.

WEC
24 часа Ле-Мана
11-12 июня 2022 года
Гонка
Гиперкары
 
1. Себастьян Буэми / Брендон Хартли / Рио Хиракава («Тойота») – 380 кругов
2. Майк Конвей / Камуи Кобаяси / Хосе-Мария Лопес («Тойота») +2.01,222
3. Ричард Вестбрук / Райан Бриско / Франк Мейе («Гликенхауз») +5 кругов
4. Оливье Пла / Ромен Дюма / Луис Фелипе Дерани («Гликенхауз») +5 кругов
...23 (5). Андре Негран / Николя Ляпьер / Матье Ваксивьер («Альпин») +18 кругов
 
LMP2
 
5 (1). Антониу Феликс да Кошта / Роберто Гонсалес / Уильямс Стивенс («Йота») +11 кругов
6 (2). Роберт Кубица / Луи Делетраз / Лоренсо Коломбо («Према») +11 кругов
7 (3). Оливер Расмуссен / Эдвард Джонс / Джонотан Абердин («Йота») +12 кругов
8 (4). Ник де Врис / Матиа Беше / Теймен ван дер Хелм («ТДС Рейсинг») +12 кругов
9 (5). Дэйн Кэмерон / Эммануэль Коллар / Фелипе Наср («Пенске») +12 кругов
 
GTE Pro
 
28 (1). Джанмария Бруни / Рихард Лиц / Фредерик Маковецки («Порше») +30 кругов
29 (2). Алессандро Пьер Гвиди / Джеймс Каладо / Даниэль Серра («АФ Корсе») +30 кругов
30 (3). Мигель Молина / Антонио Фуоко / Давиде Ригон («АФ Корсе») +31 круг
31 (4). Микел Кристенсен / Кевин Эстр / Лоран Вантхор («Порше») +32 круга
32 (5). Фелипе Фрага / Сэм Берд / Шейн ван Гисберген («Рилай Моторспортс») +33 круга
 
GTE Am
 
34 (1). Бен Китинг / Энрике Чавес / Марко Серенсен («ТФ Спорт») +37 кругов
35 (2). Купер Макнил / Жульен Андлоер / Томас Меррил («Везертек Рейсинг») +37 кругов
36 (3). Пол Далла Лана / Дэвид Питтард / Ники Тим («Нортвест АМР») +38 кругов
37 (4). Майкл Уэйнрайт / Риккардо Пера / Бенджамин Баркер («ГР Рейсинг») +40 кругов
38 (5). Фред Пудэд / Максвелл Рут / Ян Хейлен («Демпси-Протон») +40 кругов
...51 (16). Майкл Фассбендер / Мэтт Кэмпбелл / Закари Робишон («Протон») +51 круг
 

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