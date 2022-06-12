Перес вышел на 2-е место в чемпионате, обогнав Леклера

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес вышел на второе место в личном зачете «Формулы-1».
Мексиканец опередил пилота «Феррари» Шарля Леклера, которого подвела поломка двигателя на Гран-при Азербайджана. Перес уступает лишь своему напарнику Максу Ферстаппену. Макс набрал 150 очков, Перес – 129, Леклер – 116.
В Баку Серхио финишировал вторым и заработал дополнительный балл за лучший круг.
Ферстаппен выиграл в Баку, гонщики «Феррари» не добрались до финиша
Леклер не добрался до финиша Гран-при Азербайджана из-за отказа мотора
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