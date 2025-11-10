Андреа Кими Антонелли: «Расселлу не нравится, когда он финиширует позади меня – это вполне естественно»

Антонелли высказался о соперничестве с Расселлом.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли по итогам Гран-при Сан-Паулу поделился мнением о конкуренции со своим напарником Джорджем Расселлом .

Антонелли регулярно проигрывал Расселлу по очкам, но в Бразилии сумел финишировать вторым и оказаться выше напарника.

«Мои отношения с Джорджем Расселлом определенно меняются. Джорджу не нравится, когда он финиширует позади меня – это вполне естественно. Точно так же я никогда не могу быть доволен, финишируя позади него.

Так что да, отношения меняются и будут меняться в дальнейшем. Но мы все равно относимся друг к другу с большим уважением, а в команде прекрасная атмосфера, поскольку конкуренция подгоняет нас вперед.

И этот уик-энд определенно придаст «Мерседесу» хороший импульс перед Гран-при Лас-Вегаса, где в прошлом году команда выступила фантастическим образом. Надеюсь, выступление этого года тоже будет сильным. Да, конструкция машины изменилась, но ее основные характеристики остались прежними», – рассказал Антонелли.

