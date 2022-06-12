Макс Ферстаппен: «Чуточку повезло со сходами «Феррари», но у «Ред Булл» очень быстрый болид»

Пилот отреагировал на победу в Баку.

На Гран-при Азербайджана Ферстаппен опередил своего напарника , в то время как гонщики «Феррари» и сошли.

Макс упомянул заезд 2021 года, когда он сам не смог добраться до финиша.

«Невозможно наверстать упущенное в прошлом сезоне, но, думаю, сегодня наша машина показывала невероятный гоночный темп. Мы получили возможность следить за шинами, оторваться от соперников и совершить обгон в борьбе за лидерство.

Может, нам чуточку повезло со сходами. Как бы то ни было, у нас сегодня очень быстрый болид, и скорости хватало, чтобы сократить отставание. Гонка была бы в наших руках. В целом я доволен балансом машины», – сообщил чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен выиграл в Баку, гонщики «Феррари» не добрались до финиша

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2022

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