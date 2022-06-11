Гран-при Азербайджана-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 14:00

На городской трассе в Баку 12 июня состоится восьмая гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Азербайджана. Начало заезда – в 14:00 по московскому времени.

Баку

12 июня 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Юки Цунода («Альфа Таури»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Фернандо Алонсо («Альпин»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Даниэль Риккардо («Макларен»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Мик Шумахер («Хаас»)

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